В карельской Арктике создадут производство полимерных труб

В Арктической зоне Карелии на территории Сегежского района создадут производство полимерных труб для инженерных сетей различного назначения. Сегодня на полях XXVI Петербургского международного экономического форума Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор ООО «ПК Геопласт» Сергей Нечаев подписали соглашение о сотрудничестве в реализации данного инвестиционного проекта.

Российское предприятие ведет свою деятельность в Санкт-Петербурге и планирует расширение производства высокоэффективных полимерных труб, используемых в промышленности, строительстве, коммунальной сфере и сельском хозяйстве, с созданием отдельного подразделения в Карелии.

В рамках проекта предполагается вложение инвестиций в объеме 900 млн рублей и создание 120 новых рабочих мест. Его реализуют на базе помещений алюминиевого завода в Надвоицах. Компания зайдет на арендованные площади уже 1 июля.

Этот проект станет новым стимулом для дальнейшего развития Сегежского района. Само решение о создании здесь этого производства говорит о востребованности нашей Арктической производственной площадки. В ближайшие полгода завершим обновление дороги к Надвоицам, это не только улучшит транспортную доступность поселка для жителей и гостей Карелии, но и поможет резидентам самой южной территории нашей Арктики закрыть вопросы логистики для производимой продукции,

– отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.