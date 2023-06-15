Иностранец слишком надолго остался в Карелии и за это попал под суд

Мужчина приехал в Карелию из Таджикистана и находился в нашей республике слишком долго. Иностранца оштрафовали и предписали уехать, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина нарушил режим пребывания, так как у него истек срок, в течение которого он мог находиться в России. Но уезжать гражданин Таджикистана не спешил.

Сортавальский городской суд 14 июня рассмотрел его административное дело и постановил взыскать штраф - две тысячи рублей. Также иностранцу велели покинуть нашу страну за свой счет. // фото: www.freepik.com