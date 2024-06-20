В карельском селе взялись навести чистоту на общественной территории

За дело святозерцы взялись дружно, работа закипела.

Мы хотим обустроить площадь у Дома культуры, потому что здесь у нас проходят основные мероприятия. Плюс ко всему в этом месте останавливаются автобусы, и гости видят не очень красивую картинку,

— рассказала жительница Святозера Любовь Иванова.

Активисты кинули клич о субботнике, на который откликнулись неравнодушные люди. Не осталось в стороне и молодое поколение. Ребята и взрослые пока занимаются уборкой территории. Вычистили дорожки, убрав с них песок и траву, выставили вазоны и посадили туи. Для привлечения денежных средств святозерцы приняли участие в конкурсе проектов, объявленным фондом «Мельница». Идея по благоустройству территории при Доме культуры была успешно поддержана. Помогли деньгами спонсоры: общество с ограниченной ответственностью «Помор», администрация Пряжинского района, да и местные жители внесли посильную лепту.

Летние работы по благоустройству общественной территории в самом разгаре. На центральной площади активисты планируют установить скамейку с надписью «Святозеро», а рядом с ней — фонарь. Работы еще немало, но, как говорится, всякому делу – время.

Жители села Святозеро уверены, что благодаря совместной работе мир станет и краше, и немного добрее. Они уверены, что начатое дело принесет хороший результат. // фото Любови Ивановой