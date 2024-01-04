В карельском селе ночью термометры показывали минус 47

Жители Карелии продолжают ощущать на себе дыхание суровой северной зимы. Термометры фиксируют в некоторых населенных пунктах совсем уж удивительные значения.

Так, в селе Крошнозеро Пряжинского района в ночь с 3 на 4 января столбики термометров опустились до отметки минус 47 градусов. Местная жительница прислала в редакцию «Петрозаводск говорит» фотографию с подтверждением.

Напомним, ранее стало известно, что на метеостанции в Петрозаводске минувшей ночью воздух остыл до минус 34,3 градуса. Температурный рекорд этого дня побить не удалось. // Фото «Петрозаводск говорит», Алина Гапеева