В Карельском селе блистал бал во всей красе

Прекрасное новогоднее представление подарили школьники, учителя и родители всем жителям поселка Эссойла. На сцене Дома культуры развернулось театральное действие, передающее атмосферу прошлого столетия: «Бал 1914 года».

«Дорогие гости, мы рады видеть вас на нашем балу! Сегодня вас ждут фанты, приятное общение и танцы», — приветствовали зрителей кавалеры и барышни.

Светское общество прошлых лет представили ученики второго и четвертого классов эссойльской школы. Пары вышли на сцену: офицеры — в мундирах, а барышни — в изящных платьях с веерами в руках. Величественно появилась на сцене и сама императрица Мария Федоровна с сыном, императором Николаем II.

«Когда на сцену вышли царские особы, у меня появилось желание встать. Они представляли собой величие и могущество страны. Ребята отлично справились со своей ролью»,

— поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц.

По правилам хорошего тона на балу кавалеру не разрешается приглашать даму, не будучи ей представленным. Обычно хозяин дома брал на себя обязанность знакомить гостей.

Так, душеньке Лизавете Дмитриевне был представлен капитан-лейтенант линкора «Императрица Мария Федоровна» Балтийского флота Российской империи Марк Ильич Федулов. Пара тут же легко закружилась в вальсе.

Беседа и танец — основная часть бала. Юные актеры хорошо освоили дореволюционные танцы, культуру общения и правила поведения, обращаясь друг к другу на протяжении всего представления по имени и отчеству.

Правда, «Бал 1914 года» не остался без традиционных новогодних песен, чтения стихов и прихода Дедушки Мороза, и атмосфера дореволюционного бала, восхищение зрителей, потрясающие наряды – все слилось воедино, создав незабываемый праздник.//фото скриншот видео