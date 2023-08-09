В карельском поселке прошел самый сладкий день

Такое веселое мероприятие в Пряжинском районе проходило впервые. Конкурс на самого быстрого сборщика ягод, всевозможные мастер-классы и сладкое угощение для всех-всех желающих подарили им массу положительных эмоций.

Гости и организаторы выбрали также королеву карнавала. Конкурсантам предлагалось сделать костюм на ягодную тематику. В качестве моделей участвовать разрешалось и детям, и взрослым: «Да хоть целыми семьями приходите и домашних питомцев наряжайте! Кому как душа велит и фантазия позволяет», — приглашали организаторы.

«Мы выбрали победительницу. Ею стала Наталья Нефантьева. Признание зрителей также получили и другие участники», — рассказала о конкурсе директор Дома культуры поселка Чална.

Тем временем организаторы приготовили для гостей праздника дегустацию ягодного чая из самовара.

Дегустация прошла успешно: 25 литров ароматного чая выпито до дна. Что ни говори, а «фурындать» чай для жителей Карелии — дело нехитрое.

Праздник прошел очень душевно.

Победители конкурсов в подарок получали по ведру свежей клубники, а зрители – хорошее настроение.

Активную поддержку такому «сладкому» мероприятию оказали фермерское хозяйство «Вкус Карелии», поселковая администрация, предприниматели, волонтеры и работники чалнинского Дома культуры.

В завершении праздника все угощались ягодным киселем с печеньем. В следующем году участники решили встретиться вновь. // фото сообщества «Дом Культуры п.Чална» ВК/ unsplash.com