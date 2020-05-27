В карельских лесничествах посадили «Сад памяти»

Акция по посадке деревьев под названием «Сад памяти» прошла в Карелии. Саженцы хвойных пород, таких как сосна, ель, кедр, пихта и туя, высадили сразу в нескольких лесничествах республики.

«К 27 мая в рамках акции «Сад памяти» в республике высадили 167 тысяч саженцев сосны, ели, кедра, пихты и туи на площади около 50 га. Арендаторы лесных участков и сотрудники лесничеств также присоединились к акции и высадили 169 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба», - рассказали в Минприроды.

Акция прошла в Питкярантском, Медвежьегорском, Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском, Сегежском, Кондопожском, Костомукшском и Суоярвском лесничествах. Во всех муниципальных районах и городских округах республики в рамках международной акции «Сад памяти» планируется высадить более 300 тысяч деревьев.