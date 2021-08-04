04 августа 2021, 14:38
В Карелии женщина взяла мало денег в магазин и решила украсть товары
В Кемском районе расследуется уголовное дело о хищении
В полицию Кемского района обратились представители сетевого магазина. В ходе ревизии они обнаружили пропажу товара на сумму две с половиной тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 32-летняя женщина. Она попала в объектив камеры видеонаблюдения. Полицейские разыскали ее.
Подозреваемая во всем призналась. Она сказала, что в магазине поняла, что взяла с собой мало денег. Тогда женщина спрятала дорогие товары в сумку, а за дешевые рассчиталась.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Она обязалась возместить причиненный ущерб. Фото pixabay.com/MichaelGaida