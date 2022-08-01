В Карелии завершено расследование уголовного дела о взяточничестве

Бывший заместитель руководителя Ростехнадхора обвиняется во взяточничестве. Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденное в отношении него по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Во 21 коррупционном преступлении обвиняется бывший замруководителя Ростехнадзора. По данным следствия, в 2019 году обвиняемый получал от руководителей коммерческих фирм, занимающихся деятельностью, связанной с использованием недр на территории республики, взятки в суммах от 30 до 150 тысяч рублей. Деньги он брал за содействие в беспрепятственном согласовании планов развития горных работ и получения положительного решения при проведении проверок, а также общее покровительство и попустительство, отметили в пресс-службе следственного управления.

«Следствием был наложен арест на автомашины обвиняемого, недвижимое имущество и денежные средства в обеспечении возможной конфискации имущества. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд»,

- рассказали в ведомстве. Фото: pxhere.