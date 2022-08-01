Кондопожанка по чужим документам взяла кредит и потратила все деньги

Сотрудник одной из микрофинансовых организаций Кондопоги сообщил в полицию о злостном неплательщике. По словам заявителя, клиентка взяла кредит в размере 9 тысяч рублей, просрочила по нему все платежи, при этом звонки игнорирует и скрывается.

Полицейские наведались к 51-летней местной жительнице, чье имя было указано в документах. Однако женщина рассказала, что не брала на себя никаких долговых обязательств. Выяснилось, что ее данными при оформлении кредита воспользовалась аферистка. Сотрудники уголовного розыска разобрались в сложившейся ситуации и выяснили, что к произошедшему причастна 33-летняя кондопожанка. Ее удалось задержать.

Подозреваемая рассказала, что на улице нашла ксерокопию паспорта потерпевшей, отправилась с ней в микрофинансовую организацию и взяла кредит. В дальнейшем все полученные деньги потратила, закрывать долговые обязательства не стала. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), по которой женщина может попасть за решетку на срок до двух лет. Фото: pxhere.