В Карелии зарегистрировано более 200 ВИЧ-инфицированных за 2019 год

Статистика говорит о том, что ежемесячно носителями вируса становятся более 400 000 человек по всему миру.

После получения положительного результата теста на ВИЧ в жизни любого человека происходят серьезнейшие изменения. Меняется не только образ мысли ВИЧ-инфецированного, но и отношения с людьми, с которыми он жил, общался, учился, дружил. Первое время кажется, что все ужасно и хорошо быть не может, никогда не будет полноценной жизни и нормальной семьи. Стоит помнить, что люди с ВИЧ-инфекцией не беспомощны, сейчас есть множество препаратов, позволяющих бороться с вирусом, и у них по-прежнему есть близкие люди, которым они не безразличны и которые всегда поддержат.

Также и в Интернете существуют сообщества людей, которые заразились ВИЧ в разные периоды своей жизни и оказывают моральную поддержку людям, впервые получившим положительный результат тестирования. Здесь же можно познакомиться с реальным отношением к ВИЧ-инфицированным: сознательное общество готово им помогать, соблюдать права пациента и не жалеть, а поддерживать.

Очень часто первой реакцией на диагноз являются мысли: «Я не могу в это поверить», «Такого не бывает», «Только не со мной!». Для многих людей диагноз является настолько неожиданным, что первое время человек шокирован и не осознает до конца, что же произошло. Отрицание диагноза – это своего рода защитный механизм. Однако бесконечно бегать от этой проблемы не получится, и чем раньше больной это осознает и начнет лечение, тем больше шансов у него на здоровое будущее. Чтобы преодолеть первичный шок после постановки диагноза, важно его осознать. Благодаря плодам современных технологий ВИЧ-инфицированному человеку сегодня гораздо легче найти нужную информацию о заболевании.

Когда ВИЧ-инфецированный осознает, что изменения реальны и коснутся именно его, отрицание переходит в злость. Злость на того, кто заразил, злость на себя, на врачей, которые ничего не могут с этим сделать, на весь мир, даже на Бога! Но чем больше и дольше он будет злиться, тем выше у него в организме будет уровень стресса, а это чревато негативными последствиями для организма и для иммунитета, который и без того уже в серьезной опасности.

Многие, узнав о болезни, пытаются заключить некую «сделку» (с собой, Богом, еще кем-то) - то есть человек обещает вести себя хорошо, не совершать каких-то ошибок или поступков взамен на прежнее состояние. Это - торг, естественная защитная реакция людей, попытка отложить неизбежное.

Когда человек понимает, что торг не дает результатов, что диагноз не уйдет - приближающиеся перемены становятся отчетливо реальными. Больной понимает все потери, которые повлекут за собой перемены. Это толкает людей в состояние подавленности, депрессии, человек перестает есть, интересоваться хоть чем-то, появляются мысли о самоубийстве. В такие периоды важно иметь рядом людей, которые поддержат, помогут, не дадут совершить какой-либо поступок.

Ни в коем случае не стоит ставить крест на собственной жизни. Положительный диагноз ВИЧ – стресс не только для самого человека, но и для его родных. Очень важно принять свою болезнь и научиться с ней жить. В этом могут помочь друзья, знакомые, специалисты из Центра профилактики ВИЧ, кроме того, всегда есть горячие линии, на которых выслушают и помогут советом.

Чтобы побороть эмоции, нужно не только оперировать информацией, но и верить в свое будущее. ВИЧ-инфекция на сегодняшний день неизлечима, но диагноз – это не приговор, вступающий в силу с момента его оглашения. Если следовать врачебным советам и бороться за себя, человеку с ВИЧ-положительным статусом можно благополучно прожить долгую и счастливую жизнь.

Пройти тестирование и узнать больше информации вы можете в Центре профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ РК "РИБ", Петрозаводск, ул. Виданская, 17-а.

Телефон регистратуры: 8 (921) 221-49-40.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится ежедневно по будням с 14.00 до 16.00. Забор крови из пальца. Результат через 10 минут.