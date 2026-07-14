В Карелии запустили уникальный музыкальный проект «Время Калевалы»

Известный российский актёр театра и кино Максим Митяшин исполнит руны легендарного эпоса

Фото: Афиша Государственной Филармонии

25 июня в Карельской филармонии состоится концерт-презентация проекта «Время Калевалы» (6+). Мероприятие представит публике новое прочтение карельского эпоса.

Наш современник, московский композитор Александр Чайковский написал сюиту по мотивам эпоса «Калевала» для оркестра и чтеца. Произведение задумано в стиле мелодекламации. В роли чтеца на сцену выйдет известный российский актёр театра и кино Максим Митяшин, который с интересом откликнулся на приглашение Карельской филармонии принять участие в этом проекте. Дело в том, что в настоящее время в мире нет крупных музыкальных произведений для оркестра русских народных инструментов на тему эпоса «Калевала».

Накануне премьеры представители филармонии пообщались с Максимом Митяшиным. На вопрос: «Какие мысли у Вас появились, когда Вам поступило предложение об участии в проекте «Время Калевалы», и как Вы воспринимаете для себя перспективу такого опыта?» артист ответил следующее:

– Ваше предложение для меня было очень трогательным и неожиданным, потому что Карелия – мой родной край. Эта история с моим чтением в сопровождении оркестра вызывает во мне самые тёплые и трепетные чувства, ну и творческое любопытство, конечно. У меня, как у театрального актёра, есть большой опыт сценического существования, в том числе и моноигры. Спектакль «Закрой глаза и смотри» московского проекта театра «Арлекиниада» с Вадимом Демчогом, в котором я участвовал, как раз очень близко находится к жанру мелодекламации – чтению монологов с музыкальным сопровождением. В жанре так называемого «зримого слова» актёр заставляет работать-играть внутреннее воображение зрителя и слушателя, то есть играть самому, принимать непосредственное участие в действе. Я думаю, что вместе с оркестром Карельской филармонии и композитором Александром Чайковским мы достигнем этого результата – комбинации красивой музыки и удивительного литературного народного произведения. Какие перспективы? Я надеюсь, что моё участие в этом проекте и вообще выступления в Карелии будут не последними. Ну и вдруг, возможно, я смогу стать культурным амбассадором Республики Карелии на территории России. Кто знает!?

В 2025 году Оркестр русских народных инструментов «Онего» отмечает 50-летие. Создание подобной партитуры в год юбилея стало значимым событием не только для коллектива и карельской культуры, но и для отечественной музыкальной истории.

Проект «Время Калевалы» реализуется при поддержке гранта Министерства культуры Российской Федерации.

Начало в 19:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

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