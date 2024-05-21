В Карелии задержали молодого человека с «солью»

Житель Сортавалы, 1995 года рождения, поехал за закладкой с запрещенным веществом и попал под уголовную статью.

У молодого человека работы нет, но каким-то образом он умудрился купить синтетический наркотик. Довезти до места закладки он попросил своего приятеля, в поездку взял и жену. Часть наркотика он употребил на месте, а часть «соли» взял с собой, рассказали в пресс-службе регионального МВД. Все это время за ними следили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Путешественников задержали, установили, что водитель и девушка ни при чем. У парня же нашли в кармане запрещенное вещество, а в телефоне переписку. Было возбуждено уголовное дело, молодой человек помогла раскрытию преступления. Ему может грозить лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом, решение о наказании примет суд. // фото «Петрозаводск говорит»