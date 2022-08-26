В Карелии Yota запустила продажу SIM-карт в магазинах у дома

Теперь жители небольших населенных пунктов в Суоярвском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком, Прионежском и других районах Карелии, могут приобрести SIM-карту Yota, не выезжая в райцентр. Так, подключиться к Yota можно не только в столице региона и в районных городах, но и в отдаленных селах и деревнях. Кроме того, SIM-карту Yota можно купить в любом отделении «Почта России» на территории Карелии. Выполнить ее активацию пользователь может самостоятельно через специальное приложение.

Карелия – очень гостеприимная республика. Ежегодно она принимает более 800 тысяч туристов со всех уголков России: от Камчатки до Калининграда. Однако мы хотим обеспечить покрытие мобильной связью не только туристических объектов, но и других локаций, чтобы жители региона имели равные возможности вне зависимости от места проживания. Поэтому Yota увеличила сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в республике Карелия более чем в девять раз,

– комментирует директор макрорегиона СЗФ Yota Анна Часовенная.

На сегодняшний день SIM-карты Yota для смартфона можно также приобрести на сайте Yota, на маркетплейсах Ozon, «Яндекс.Маркет», Goods.ru, в электронном дискаунтере «Ситилинк», в федеральных интернет-магазинах, «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд. Ру», на торговой площадке Tmall, а также в салонах «М.Видео» и «Эльдорадо».

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