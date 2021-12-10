В Карелии выявлены 254 случая Covid-19 за сутки

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 254 человек. Среди заболевших 38 детей. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 41 человек находится в состоянии средней тяжести, 6 - в тяжелом состоянии.

В республике подтверждена смерть от Covid-19 еще 4 пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в Карелии выросло до 1115. Фото pixabay.com/mohamed_hassan