В Карелии выявлено более трехсот ветхих и аварийных объектов

Сегодня на заседании правительства Карелии один из вопросов повестки был посвящен инвентаризации объектов государственной казны, в том числе руинированных, бесхозяйных, и аварийных в 2019 году, а также задачах на 2020 год.

Согласно итогам инвентаризации, в казне учтено 613 объектов, из них решено исключить 149. Часть из них - теплотрассы, которые модернизированы и признаны новыми объектами, 47 объектов отсутствуют физически - разрушены или снесены, 25 объектов подлежат сносу.

При этом выявлено 382 ветхих и аварийных объекта разных форм собственности, им на правительстве было уделено особое внимание.

Глава Карелии указал, что нужно работать с собственниками и возможно, выкупать подобные объекты. Этим, однако, должны заниматься главы поселений, местные власти.

По мнению Парфенчикова, такая практика может стать одним из путей решения по выделению земли под индивидуальное жилищное строительство: если освобождать землю под разрушенными зданиями, там можно строить дома. Глава Карелии вообще немало был возмущен тем фактом, что в таких обстоятельствах в Карелии существует проблема с выделением земли.