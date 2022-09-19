В Карелии выявили более 500 зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 502 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 177 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В России за сутки 49 488 новых инфицированных. Болезнь унесла жизни еще 91 человека.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 стал причиной смерти 386 136 человек. Число случаев заражения перевалило за 20,48 миллиона. Фото: unsplash.com