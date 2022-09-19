Глава РК Артур Парфенчиков поддержал проведение фестиваля «Воздух Карелии». Губернатор пообещал оказывать информационную поддержку мероприятию, сообщают организаторы.

«С 2005 по 2015 годы в Карелии проходил фестиваль живой музыки «Воздух Карелии» - одно из крупнейших культурно-массовых мероприятий, которое собирало десятки тысяч активных граждан. Специально для фестиваля музыканты готовили песни и совместные выступления, посвященные Северу, природе Карелии, прославляя русскую и карельскую культуру, духовно-нравственные ценности»,

- приводит слова Парфенчикова официальный паблик фестиваля. Глава республики отметил, что организаторы «Воздуха Карелии» всегда уделяли особое внимание вопросам безопасности и удобства зрителей. К работе на фестивале всегда активно привлекались волонтеры, получавшие практический опыт и в дальнейшем использовавшие его в других социально значимых проектах, подчеркнул Артур Парфенчиков.

«Фестиваль «Воздух Карелии» давал возможность показать свой талант начинающим музыкальным коллективам, а местные умельцы могли продемонстрировать созданные произведения искусства и собственную продукцию (от аксессуаров и одежды до продуктов питания). Подобные проекты выступают удачным стартом для ряда субъектов малого предпринимательства», - сказал губернатор.

Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» будет возрожден после восьмилетнего перерыва в 2023 году. Главное приключение карельского лета пройдет 16-18 июня в вотчине карельского Деда Мороза в поселке Чална. Фото паблика фестиваля «Воздух Карелии» / vk.com