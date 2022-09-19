19 сентября 2022, 11:39
Общество

Артур Парфенчиков поддержал проведение фестиваля «Воздух Карелии»

Глава республики отметил, что организаторы фестиваля всегда уделяли особое внимание безопасности зрителей

Глава РК Артур Парфенчиков поддержал проведение фестиваля «Воздух Карелии». Губернатор пообещал оказывать информационную поддержку мероприятию, сообщают организаторы.

«С 2005 по 2015 годы в Карелии проходил фестиваль живой музыки «Воздух Карелии» - одно из крупнейших культурно-массовых мероприятий, которое собирало десятки тысяч активных граждан. Специально для фестиваля музыканты готовили песни и совместные выступления, посвященные Северу, природе Карелии, прославляя русскую и карельскую культуру, духовно-нравственные ценности»,

- приводит слова Парфенчикова официальный паблик фестиваля. Глава республики отметил, что организаторы «Воздуха Карелии» всегда уделяли особое внимание вопросам безопасности и удобства зрителей. К работе на фестивале всегда активно привлекались волонтеры, получавшие практический опыт и в дальнейшем использовавшие его в других социально значимых проектах, подчеркнул Артур Парфенчиков.

«Фестиваль «Воздух Карелии» давал возможность показать свой талант начинающим музыкальным коллективам, а местные умельцы могли продемонстрировать созданные произведения искусства и собственную продукцию (от аксессуаров и одежды до продуктов питания). Подобные проекты выступают удачным стартом для ряда субъектов малого предпринимательства», - сказал губернатор.

Напомним, фестиваль «Воздух Карелии» будет возрожден после восьмилетнего перерыва в 2023 году. Главное приключение карельского лета пройдет 16-18 июня в вотчине карельского Деда Мороза в поселке Чална. Фото паблика фестиваля «Воздух Карелии» / vk.com

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