В Карелии вырос объём срочных вкладов

В августе 2023 года спрос на срочные вклады в Сбере в СЗФО вырос на 67% по сравнению с июлем этого года и на 92% – с августом прошлого года. При этом объём вложений увеличился на 85% и 143% соответственно и составил 197 млрд рублей. В первую очередь банк объясняет такой тренд на сбережения увеличением доходности по вкладам.

Все больше жителей Карелии выбирают срочные вклады как способ сохранения и увеличения своих сбережений. Это один из надежных способов получить дополнительный доход. Средний размер депозита в Карелии увеличился практически на 20%. Также мы видим увеличение объема портфеля по вкладам. Такой рост спроса говорит о том, что жители Карелии становятся все более осведомленными и ответственными в отношении своих финансов,

- отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Средний размер депозита по итогам восьми месяцев 2023 года по СЗФО составил 770 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 970 тысяч. По итогам августа цифры значительно выше – 890 тысяч и почти 1,2 млн рублей соответственно.

Через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – клиенты открыли 70% вкладов.