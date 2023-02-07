В Карелии во вторник небольшой снег и гололедица

В Петрозаводске сегодня, по прогнозу республиканских синоптиков, облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха днем -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +2;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви днем -2;

В Олонце днем -3;

В Пудоже днем -4;

В Сегеже днем -1;

В Сортавале днем 0. // фото unsplash.com