07 февраля 2023, 07:00
В Карелии во вторник небольшой снег и гололедица
В Петрозаводске обещают до минус 4, в республике - плюсовую температуру
В Петрозаводске сегодня, по прогнозу республиканских синоптиков, облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха днем -4, +1.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +2;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви днем -2;
В Олонце днем -3;
В Пудоже днем -4;
В Сегеже днем -1;
В Сортавале днем 0. // фото unsplash.com