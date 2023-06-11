В Карелии в таежном болоте ежегодно тонут десятки автомобилей

Вся экзотика затоплений заключается в добровольности водителей, которые с особым азартом направляют далеко не дешевые авто прямо в болотные лужи. Поразительно, что топят не только машины, но и мотоциклы.

Карелия служит местом своего рода офф-роуд состязания, и не только для профессионально «заточенных» машин, а для обычных городских паркетников. Выдержит ли испытание мой «красавчик» или нет? Таким вопросом задается хозяин - и вперед на ржавую карельскую болотину! А что под поверхностью лужи его ждут старые клади, высокие валуны, остатки уже утонувших машин – его не интересует.

Вообще, Карелия не возражает и даже приветствует приезд с любыми туристическими целями. А соседним мужикам даже в радость. Ведь вытаскивать остатки твоего джипа ты будешь не за пять копеек. (Видео)