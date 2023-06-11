Андрей Лукин взял бронзу на соревнованиях в Москве

Андрей Лукин успешно выступил на «Неделе легкой атлетики». Соревнования прошли в Москве, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Карельский спортсмен вышел в финал забега на 200 метров и завоевал бронзу.

Андрей Лукин - мастер спорта международного класса, воспитанник спортивной школы №3 Петрозаводска. Занимается под руководством тренеров Александра Смирнова и Аниты Сигаревой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»