11 июня 2023, 13:22
Спорт

Андрей Лукин взял бронзу на соревнованиях в Москве

Карельский спортсмен успешно выступил на «Неделе легкой атлетики»

Андрей Лукин успешно выступил на «Неделе легкой атлетики». Соревнования прошли в Москве, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Карельский спортсмен вышел в финал забега на 200 метров и завоевал бронзу.

Андрей Лукин - мастер спорта международного класса, воспитанник спортивной школы №3 Петрозаводска. Занимается под руководством тренеров Александра Смирнова и Аниты Сигаревой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»

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Москва
Андрей Лукин
легкая атлетика
бронза
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