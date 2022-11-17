В Карелии в пятницу столбики термометров опустятся до минус 13

Завтра, 18 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -13°С, днем 0, -5°С, местами до -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1-4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -2-3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com