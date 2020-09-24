В Карелии в пятницу потеплеет до плюс 21 градуса

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +18,+20. Атмосферное давление будет мало меняться.

25 сентября в Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +4 градусов. Днем потеплеет до +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +16;

В Кондопоге ночью +10, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +17;

В Олонце ночью +8, днем +19;

В Пудоже ночью +8, днем +19;

В Сегеже ночью +9, днем +17;

В Сортавале ночью +10, днем +16;

В Суоярви ночью +8, днем +17.