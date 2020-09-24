Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 24 сентября

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18,+20.

В Карелии также облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +15;

В Кондопоге днем +19;

В Медвежьегорске днем +18;

В Олонце днем +20;

В Пудоже днем +19;

В Сегеже днем +16;

В Сортавале днем +18;

В Суоярви днем +19.

Ранее мы рассказывали, что воздух из субтропиков надвигается на Карелию, а в европейскую часть страны приходит бабье лето.