24 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 24 сентября
Существенные осадки не ожидаются
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18,+20.
В Карелии также облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +15;
В Кондопоге днем +19;
В Медвежьегорске днем +18;
В Олонце днем +20;
В Пудоже днем +19;
В Сегеже днем +16;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +19.
Ранее мы рассказывали, что воздух из субтропиков надвигается на Карелию, а в европейскую часть страны приходит бабье лето.