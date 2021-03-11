В Карелии судебный пристав лишил алиментщика водительских прав

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району находится исполнительное производство в отношении К. о взыскании алиментов, сообщает УФССП Карелии.

В какой-то момент у К. накопился долг на сумму 141 000 рублей. Было установлено, что должник не работает и не имеет источника дохода. Движимое и недвижимое имущество у должника также отсутствует.

В связи с этим, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на пользовании специальным правом в части водительского удостоверения. То есть мужчину фактически лишили водительских прав.

Спустя всего несколько дней, К. погасил задолженность в полном объеме. Судебным приставом-исполнителем было отменено постановление о временном ограничении специального права в части водительского удостоверения.

Фото с сайта УФССП Карелии