Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полиции сообщили, что этот человек подозревается в краже товара. Личность женщины пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемой, просят звонить по номерам телефонов: +7911-422-56-57, +7921-455-28-85. Конфиденциальность гарантируется.