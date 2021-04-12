В Карелии снова растет заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировано 5787 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 26,8%, сообщили в Роспотребнадзоре. За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 11 человек.

По сравнению с позапрошлой неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,5%.

На карантин закрыт один класс в школе №1 в Петрозаводске, а также 29 групп в 18 детсадах в Петрозаводске и дошкольная группа при Золотецкой школе в Беломорском районе. При обследовании больных выделено 12 респираторных вирусов: 1 вирус парагриппа, 3 - риновирус, 3 - сезонный коронавирус, 4 - метапневмовирус, 1 - бокавирус. Вирусов гриппа по-прежнему нет. (фото gorod-plus.tv)