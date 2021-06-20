В Карелии школьникам не хватило бланков во время ЕГЭ

Текст: Георгий Чентемиров

Десятки карельских школьников рискуют получить плохой бал за ЕГЭ по обществознанию из-за аварии на сетях. А еще – из-за несоблюдения правил проведения экзамена. Выпускникам не хватило дополнительных бланков для того, чтобы написать чистовые варианты ответов. Нужные бумаги они получили за полчаса до конца испытания, когда уже было очень поздно.

Инцидент произошел 15 июня. Школьники писали ЕГЭ в школе № 27 на Голиковке. Примерно в 12:40 в районе произошла авария на сетях. В зону отключения попала и школа.

Непосвященный человек может подумать: а в чем проблема? На улице светло, для сдачи экзамена нужна только бумага и ручка. Но вот бумаги-то и не оказалось.

Как журналисту «ПТЗ говорит» объяснила мать одного из школьников, ЕГЭ по обществознанию, кроме тестов, требует выполнения обширных письменных заданий. Для них нужны так называемые бланки ответов № 2. Если места на основном бланке не хватило, участникам экзамены выдаются дополнительные. По крайней мере, так гласит инструкция, размещенная на сайте одной из московских школ.

Когда погас свет, многие школьники как раз разобрались с тестовой частью и приступили к написанию развернутых ответов. Однако ребятам сказали, что бланков попросту нет.

ЕГЭ – экзамен суровый, написать ответ на тетрадном листике не получится. Выпускникам предложили два варианта: либо уйти с экзамена и пересдать его позже, либо подождать. Кто-то решил уйти. Но многие остались ждать, и их легко понять. Выпускной экзамен – это колоссальный стресс; ребята готовились, волновались, уже успели написать тест, и переживать все это заново никак не хотелось.

По словам нашего собеседника, ожидание заняло около 40 минут. Бланки принесли лишь за полчаса до конца экзамена. Школьники спросили, добавят ли им времени, но ответ был отрицательным.

Выпускники ускорились. Как говорит мать школьника, не все успели закончить работу. Но даже с теми, кто успел, не все так просто: очевидно, что спешка не способствует качественному выполнению заданий. Даже те ребята, которые претендовали на хорошую оценку, теперь рискуют получить плохой балл.

"Дети не получили законной возможности в спокойной обстановке с первой попытки сдать Единый госэкзамен по выбранному профилю. Вместо того чтобы готовиться к следующим экзаменам, они думают теперь об апелляциях, пересдаче, недостающих баллах",

– возмущается женщина.

Портал «Петрозаводск говорит» обратился за комментарием в Министерство образования Карелии. Руководитель ведомства Роман Голубев признал, что инцидент с отключением света был, и трудности с бланками действительно возникли.

"Работники пункта постарались создать все условия для того, чтобы все выпускники смогли завершить экзамен. Как только появилась возможность, были распечатаны дополнительные бланки ответов. Увеличение продолжительности экзамена порядком его проведения не предусмотрено. В данной ситуации было только два варианта: пересдача в резервный день для всех участников или пересдача в резервный день для тех, кто не успел завершить работу и подал апелляцию".

Роман Голубев подчеркивает: школьников неоднократно предупреждали, что у них есть возможность уйти и пересдать экзамен, если они боятся, что создавшаяся ситуация может повлиять на результат. И некоторые этим шансом воспользовались. А те, кто остались, – выходит, пошли на сознательный риск.

Тем не менее у родителей, а следом и у портала «Петрозаводск говорит» возник вопрос: почему вообще на пункте сдачи ЕГЭ не было заготовлено нужное количество бланков?

Директор одной из школ карельской столицы в частной беседе объяснил журналисту, что бланки заранее печатают на пункте проведения экзамена. При этом, как подчеркнула наша собеседница, никаких жестких нормативных требованию по числу бланков нет. На математику их нужно меньше, на обществознание – больше. Если бланков все равно не хватило, их допечатывают по мере надобности. Организаторы примерно оценивают потребности школьников. В этот раз, очевидно, они просчитались.

Между тем в апреле 2021 года Рособрнадзор подготовил методические рекомендации для проведения ЕГЭ. Это очень большой документ. И там есть одна важная фраза:

«Накануне экзамена следует убедиться в достаточном количестве распечатанных дополнительных бланков и в случае необходимости выполнить печать в штабе пункта проведения экзамена».

Накануне, а не во время экзамена. И это логично. Ведь от форс-мажоров не застрахован никто. Компьютер может зависнуть, принтер может сломаться или зажевать бумагу. А еще, как с изумлением выяснили организаторы ЕГЭ по обществознанию, в Карелии бывают перебои с электроснабжением.

Возможно, дети к моменту отключения света уже успели истратить все бланки? Ну попалась группа особо писучих школьников, которые израсходовали все запасы. Но нет; как объяснила родительница, после аварии некоторые выпускники еще дописывали тестовую часть. То есть бланков с самого начала было очень мало.

Больше всего женщину возмущает тот факт, что организаторы делают вид, словно ничего не произошло.

– В разговорах они утверждают, будто все нормально. Никакого форс-мажора. Напирают на то, что они предложили школьникам прийти на пересдачу. А того, что они не напечатали бланки, они как будто не видят.

Такой же вывод журналист «ПТЗ говорит» сделал и из комментария, полученного от министра образования Карелии. Чиновники не признают ошибку организаторов и перекладывают ответственность на детей, которые решили остаться и сдать экзамен. Кажется, самое время надзорным органам и уполномоченному по правам ребенка разъяснить работникам образования, какой смысл в русском языке имеет слово «накануне» и почему к экзаменам нужно готовиться не только тем, кто их сдает. // Фото: k1news.ru