В Карелии самая высокая на Северо-Западе безработица

В России в июле-сентябре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,4%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (15%), сообщает Финмаркет.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). В целом по России в 3-м квартале уровень безработицы составил 6,3%.

В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в и Карелии (9,2%), наименьшая - в Санкт-Петербурге – 3,8%.

Северная Столица вошла в тройку лидеров рынка труда России, куда кроме нее попали Ямало-Ненецкий округ с безработицей в 2,6%, и Москва с 3,3%.

Из субъектов Федерации самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии - 31,2%, в Чеченской республике - 23,3%, в Тыве - 21,5%. Безработица превысила 10% в 11 регионах.

В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы отмечен в Ярославской области - 8,2%, самый низкий - в Москве.

В Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован в Калмыкии (10,3%), самый низкий - в Севастополе (4,5%); в Приволжском округе - в Марий Эл (7,2%), в Татарстане (4%), соответственно; в Уральском округе - в Курганской области (8,3%) и Ямало-Ненецком округе (2,6%); в Сибирском округе самый высокий уровень безработицы в республике Тыва (21,5%), самый низкий - в Алтайском крае (6%). В Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы зафиксирован в Бурятии (10,5%), самый низкий - в Камчатском крае (3,6%). Самый высокий уровень в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается Ингушетии (31,2%), самый низкий в Ставропольском крае (7%).

Как сообщалось, уровень безработицы в сентябре снизился до 6,3% с 6,4% в августе.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2020 г. составила 75,3 млн человек, из них 70,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Фото с сайта kvushahty.ru