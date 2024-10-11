В Карелии на рынке труда зафиксирован кадровый голод

Работодатели чаще всего ищут врачей, токарей, поваров, пекарей, сварщиков, парикмахеров и специалистов, которые разбираются в машинах. На эти вакансии резюме отправляют один или два человека, об этом сообщает РБК Карелия.

Для некоторых дефицитных профессий работодатели Северо-Западного федерального округа предлагают высокие зарплаты. Например, врачам готовы платить 91 тыс. рублей, токарям – 122 тыс. рублей.

Среди дефицитных профессий есть также продавец-консультант, администратор, мерчандайзер и курьер. Наибольшим спросом пользуются вакансии копирайтера, редактора, аналитика, переводчика, автомойщика, SMM-менеджера, психолога, лаборанта, дизайнера и журналиста. Фото: freepik // yanalya