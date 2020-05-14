В Карелии рухнул рынок продаж новых легковых автомобилей

В условиях пандемии упал рынок продаж новых легковых автомобилей по всей стране, Карелия – в числе тех, кого это коснулось в наибольшей степени, пишет аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, в апреле 2020 года жители страны купили автомобилей в три раза меньше, чем в марте, а в сравнении с апрелем прошлого года рынок рухнул на 64%.

«При этом в 25 регионах страны падение оказалось более глубоким. Среди них есть и Москва, авторынок которой в прошлом месяце рухнул на 80% (по отношению к апрелю 2019 года). Хуже ситуация обстоит лишь в Карелии, Чечне и Ханты-Мансийском АО (там падение рынка составило от 88% до 90%)»,

- уточняет агентство.