Сбербанк и Минэк Карелии заключили соглашение о сотрудничестве

Карельское отделение ПАО Сбербанк и Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленное на социально-экономическое развитие региона.

В рамках соглашения банком, по согласованию с инвесторами, будет осуществляться проверка на финансовую устойчивость инвестиционных проектов при обращении юридических лиц в Министерство экономического развития за господдержкой.

Банковская экспертиза предполагает проведение анализа рисков инвестиционных проектов. Ожидается, что она облегчит процедуру принятия решений по обращениям за господдержкой, а также положительно отразится на сроках предоставления заключений.

«Эта услуга для юридических лиц полностью бесплатна. Заключение о финансовой устойчивости инвестиционного проекта может получить любая компания или индивидуальный предприниматель, для этого не обязательно быть клиентом Сбербанка. По результатам финансового анализа мы также сможем предложить юридическим лицам те услуги и продукты, в которых они на данный момент нуждаются»

- прокомментировал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

«Экономика республики находится в непростой ситуации, и сегодня предприниматели нуждаются в финансовой поддержке кредитных организаций. На текущий момент Сбербанком выдано 76 кредитов на выплату заработной платы под 0% годовых и реструктуризировано 268 кредитов, что позволит предпринимателям пройти этот сложный период»

- отметил министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Сотрудничество также предполагает возможность участия Сбербанка в реализации приоритетных национальных проектов на территории Карелии, финансировании инвестиционных проектов, а также кредитовании субъектов экономики.