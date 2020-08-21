В Карелии родителей привлекли к ответственности из-за выпивающих детей

В Костомукше родители ответили за шалости своих детей. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на днях рассмотрела десять материалов о привлечении детей и их родителей к ответственности, сообщает «64-я параллель онлайн».

В результате, двух взрослых наказали за поздние прогулки детей. Еще двоих привлекли за то, что дети выпивали. Троих привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Среди них и супружеская пара, которая допустила, чтобы несовершеннолетний катался на мотоцикле. Такая поездка закончилась ДТП и травмами.

Кроме того к ответственности привлекли двоих несовершеннолетних за шум по ночам в квартире. Один из них ранее уже привлекался за аналогичную выходку.

Фото: izvestiaur.ru