В Карелии родителей привлекли к ответственности из-за выпивающих детей
В Костомукше родители ответили за шалости своих детей. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на днях рассмотрела десять материалов о привлечении детей и их родителей к ответственности, сообщает «64-я параллель онлайн».
В результате, двух взрослых наказали за поздние прогулки детей. Еще двоих привлекли за то, что дети выпивали. Троих привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Среди них и супружеская пара, которая допустила, чтобы несовершеннолетний катался на мотоцикле. Такая поездка закончилась ДТП и травмами.
Кроме того к ответственности привлекли двоих несовершеннолетних за шум по ночам в квартире. Один из них ранее уже привлекался за аналогичную выходку.
Фото: izvestiaur.ru