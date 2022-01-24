В Карелии родителей наградили за успехи детей-студентов

Сегодня в ПетрГУ чествовали родителей студентов, удостоенных стипендий президента, правительства и именных стипендий республики. Мероприятие прошло в преддверии Дня студента.

Награды получили Елена и Олег Паренченковы, Елена Хомякова, Дина и Сергей Кутеповы, Надежда Нечаева и Владимир Виролайнен, Наталья и Сергей Мадрахимовы, Юлия Широкова, Леонид Игнатьев, Дарья и Николай Хямяляйнен, Ольга Шалойникова, сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта региона. Благодарственные письма вручил министр Роман Голубев.

В прошлом году 6 студентов были удостоены стипендий президента РФ, 14 стали стипендиатами правительства РФ, 35 обучающихся получают именные стипендии Карелии. (фото источника)