В Карелии резко выросло число людей, увлекающихся фитнесом

Аналитики изучили посещаемость фитнес-клубов за прошлый год. Оказалось, что в Карелии резко возросло число любителей потягать тяжести или позаниматься на тренажерах. Рост составил 85% или увеличение на 40,2 тысяч человек, это шестой показатель в России, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По росту числа тренирующихся самостоятельно регион оказался в десятке лидеров. В целом же Карелия заняла 8 место среди регионов с наибольшей долей населения, посещающих фитнес-клубы (15,5%). Женщин среди тех, кто ходит в зал, немного больше, чем мужчин.

Всего же фитнес-клубы в России, по подсчетам Национального фитнес-сообщества, посещают сейчас около 6 миллионов человек.

Напомним, в ближайшую субботу в Петрозаводске пройдет лыжная гонка. Хотя мероприятие проходит на открытом воздухе, но это неплохая возможность подтянуть мышцы и получить заряд бодрости. // фото unsplash.com