В Карелии развивают спортивное направление бочча

Карельская команда впервые приняла участие в Чемпионате России по бочча. Как рассказали в министерстве образования и спорта, год назад карельские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата начали знакомиться с этой игрой на адаптивном отделении РСШОР, где была открыта новая дисциплина.

В апреле начался новый важный этап в развитии карельского бочча – на прошлой неделе тренер команды Ольга Котомкина принимала участие во всероссийском семинаре классификаторов бочча, а спортсмены РСШОР Константин Харинов и Василий Липаев участвовали в Чемпионате. Оба мероприятия проводились на учебно-тренировочной базе в Тульской области.

Ольга Котомкина получила знания и практические навыки по классификации, необходимые для проведения соревнований республиканского масштаба. А на состязаниях 111 спортсменов со всей России разыгрывали призы в 4-х индивидуальных классах, парах и тройках. Фото: vk.com/minsportkarelia.