В Карелии расселят жильцов десяти недавно построенных домов

В Беломорском районе 10 многоквартирных домов, построенных несколько лет назад, признаны аварийными. Из бюджета на расселение жильцов выделят более 151 млн рублей, еще 8 млн – на снос некачественного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Беломорске и Сумпосаде 10 МКД построенных в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению на 2014-2018 годы, были признаны аварийными. Как сообщили в правительстве, причина в ненадлежащем качестве строительства.

Недавних новоселов вновь расселят. На эти цели из бюджета уже выделено более 70 млн рублей. По распоряжению главы региона Артура Парфенчикова в этом году выделят еще более 16 млн, а в следующем – почти 55 млн рублей. На снос зданий предусмотрено порядка 8 млн рублей.

Правда, в феврале министр строительства Карелии Виктор Россыпнов говорил о том, что эти дома аварийными признаны не были, поэтому их придется ремонтировать, что даже готовится смета. Но ситуация изменилась.

Стоит отметить, в отношении недобросовестных застройщиков в марте 2020 года были возбуждены уголовные дела. В августе прошлого года документы переданы в Беломорский районный суд. Процесс по рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности виновных, а также о возмещении ущерба, пока не завершен. Фото: pixabay.