31 марта 2020, 12:06
Общество

В Карелии работает горячая линия по вопросам маткапитала

Специалисты Пенсионного фонда ежедневно отвечают на вопросы жителей республики в течение одного часа

За три рабочих дня на горячую линию Пенсионного фонда, посвященную материнскому капиталу, позвонили 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Горячая линия работает в Отделении Пенсионного фонда по РК ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 16.00. Звонить можно по телефону в Петрозаводске (8142) 79-55-00.

Специалистам можно задать вопросы, связанные с возникновением права на материнский капитал, о направлениях использования средств, о предоставлении ежемесячной выплаты из материнского капитала и т.п.

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Метки: 
маткапитал
ПФР
пенсионный фонд
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