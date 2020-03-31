В Карелии работает горячая линия по вопросам маткапитала

За три рабочих дня на горячую линию Пенсионного фонда, посвященную материнскому капиталу, позвонили 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Горячая линия работает в Отделении Пенсионного фонда по РК ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 16.00. Звонить можно по телефону в Петрозаводске (8142) 79-55-00.

Специалистам можно задать вопросы, связанные с возникновением права на материнский капитал, о направлениях использования средств, о предоставлении ежемесячной выплаты из материнского капитала и т.п.