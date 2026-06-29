В Карелии пройдет первая Неделя моды «Стиль решает»

Fashion-неделя будет проходить два раза в год и войдет в культурный календарь республики Сбер выступает партнером специальной номинации

С 6 по 12 ноября в Петрозаводске пройдет первая Неделя моды «Стиль решает». Основатель проекта имидж-стилист, продюсер брендов Юлия Тельпина. В основе концепции – экологичность, как образ мыслей и жизни.

Участие в событии подтвердили более 20 карельских дизайнеров, работающих в разных стилях и направлениях: городской, вечерней и детской моды, создании аксессуаров, апсайкла и кастомайзинга, среди которых студия «Хорошо», «Чечевица», Ирина Чернышова, Василенко бренд, Jeneverba upcycle, Анна Каблаш, Илья Фрайзенберг, ALVALIKA, Малика, Елизавета Лигора и другие. В работах многих модельеров и креаторов находит отражение переосмысление карельской истории и культуры.

В течение недели будут проходить лектории, выставки, театральные перформансы, посвященные темам дизайна как искусства и экологичному образу жизни. Свои работы на выставке представят художники и фотографы.

Часто считают, что национальный колорит не может быть стильным и модным, что экологичность – это только «не мусорить на улицах». Проект призван изменить эти представления. Показать уникальное видение карельских дизайнеров, продемонстрировать, что экология - это не только забота о природе, но и забота о себе. Мне бы хотелось, чтобы в культурном календаре Карелии проект Недели моды «Стиль решает» занял свое место вместе с уже известными и любимыми проектами «Ночи искусств» и «Ночи музеев». В планах развития проекта – привлечение дизайнеров из других регионов России, ведь у каждого региона своя богатая история и культура. А проект открывает новые источники для вдохновения и культурного обмена,

- отметила сегодня на пресс-конференции, посвященной Неделе моды, основатель проекта Юлия Тельпина.

В беседе с журналистами Элина Соколовская, основатель дизайн-студии «Хорошо» - участник Недели мод, отметила важность события, как возможности объединить дизайнеров республики и популяризации карельского культурного кода.

Среди партнеров первой Недели моды «Стиль решает» – Сбербанк, Create PTZ, Национальная библиотека Республики Карелия, Ростелеком.

Еще одна особенность Недели моды – показ мерча от Сбера.

Дизайнеры покажут, как интересно и необычно можно стилизовать корпоративную одежду.

Партнером специальной номинации выступил Сбербанк.

Сбер рад стать частью знакового для Карелии события. Нам очень импонируют глубокие смыслы, которые организаторы и участники Недели моды закладывают в это событие. Это очень созвучно с философией Сбера - для нас очень важны экологичность, разумное потребление и ESG в целом. Мы уже познакомились с участниками Недели моды - две недели назад эксперты Сбера провели уникальный показ мод с корпоративным мерчем для карельских дизайнеров специально к первой Недели Мод в Карелии. Больше 20 человек познакомились с культурой Сбера, нашим брендом и мерчем. Очень символично, что показ с мерча от Сбера пройдет в День Рождения Сбербанка - нам исполняется 182 года,

- отметил управляющий Карельским отделением Сбербанк Константин Бугрим.

//Фото: Пресс-служба Сбера

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