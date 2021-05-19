19 мая 2021, 15:00
Спорт

В Карелии прошел открытый чемпионат по туризму «Талая вода»

В соревнованиях приняли участие команды из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Санкт-Петербурга

На реке Шуя прошел открытый  чемпионат  Карелии по спортивному туризму «Талая вода», сообщает городская администрация.

В соревнованиях приняли участие команды из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Санкт-Петербурга. Отлично выступили петрозаводчане.

Все призовые места в слаломе и длинной гонке «ралли» заняли педагоги, выпускники и друзья Детско-юношеского центра, а также скаутская команда родителей отряда «Ладья».
 
1 место в категории «Слалом катамаран четверка» заняли педагог ДЮЦ и выпускники скаутской программы:  Анастасия Паршукова, Глеб Завершинский, Борис Смирнов и Андрей Неркин;

1 место в категории «Слалом двойка» – Валерий Строганов и Георгий Симонов;
2 место – родители и скауты отряда «Ладья» и  команда Романа Каляшова;
3 место у выпускников программы ДЮЦ «Академия безопасности». // Фото: petrozavodsk-mo.ru

Обсудить
просмотр
187411
Метки: 
Карелия
река шуя
Шуя
талая вода
спортивный туризм
открытый чемпионат Карелии
чемпионат карелии