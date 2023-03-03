В Карелии прошел обучающий семинар «Про отходы. В помощь воспитателям»

Более 100 воспитателей детских садов Карелии узнали как проводить практические занятия с детьми дошкольного возраста и рассказать им о важности сортировки и переработки отходов.

2 марта на площадке Минприроды Карелии началась реализация комплексной экологической образовательной программы Карельского экологического оператора о современной системе обращения с отходами, адресованная разным возрастным аудиториям.

- Республика Карелия, как и вся страна, идет к реализации раздельного сбора отходов. У нас закуплено необходимое количество контейнеров для этого. В апреле в Петрозаводске начнется внедрение раздельного сбора и будет работать первая полуавтоматическая линия. Для того, чтобы сортировать правильно, необходимо понимать как и зачем мы это делаем. Начинать нужно именно с детских дошкольных учреждений, а дальше охватим школы и другие площадки. Уверен, что мы сможем сформировать привычку разделять с малых лет и дети смогут передать полезные знания своим родителям, - отметил Первый замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов.

Семинар проводила специалист из Москвы, руководитель Центра экономии ресурсов Алина Кольовска. Центр при поддержке Группы «ЭкоЛайн» разработал специальную методику обучения.

- Суть методики - обучить не в формате какой-то программы, которая идет отдельно, а в рамках уже существующих. Воспитатели смогут с легкостью интегрировать полученное пособие в свои образовательные планы, - отметила Алина Кольовска.

Теперь на экоуроках детсадовцы в игровой форме узнают, что представляет собой двухпоточная система разделения отходов, как она работает и почему важно начать разделять отходы у себя на кухне. Экологические уроки раскроют проблему отходов со всех сторон, но главное ‒ научат решать ее в трех направлениях: повторное использование, сокращение потребления и переработка.

- Интересная информация, новая открыта для себя. Здесь узнали полезное и для жизни, и для работы, - поделилась впечатлением заведующая детским садом из Олонца Наталья Терентьева.

Это занятие открывает серию обучающих семинаров, которые продолжатся в школах, на городских праздниках, форумах и других площадках.