В Карелии продолжают показывать зарисовки из жизни семейства кабанов

Семейство кабанов продолжает лакомиться угощениями, которые в лесу оставляет сотрудник карельского Минприроды вместе со своими детьми.

В паблике министерства появилась новая зарисовка из лесного закулисья.

В новом видео, зверей что-то насторожило и они мгновенно разбежались в разные стороны. Малыши кабанов замерли, перегруппировались, а после принялись бежать со всех ног. // фото скриншот