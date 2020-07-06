В Карелии пожары уничтожили хозпостройки и летнюю кухню

Вчера днем в 14 часов 53 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о том, что на улице Корго-ручьевая возле дома горит одноэтажная деревянная хозяйственная постройка.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

Куда серьезней произошел пожар воскресным вечером в Сегежском районе. В 19 часов на пульт пожарно-спасательной службы района поступило сообщение о том, что в поселке Олений горят хозяйственные постройки.

На место происшествия выехали пожарные из поселков Черный Порог и Ругозеро. Несмотря на все старания пожарных, находящиеся под одной крышей летняя кухня, сарай и дровяник, были значительно повреждены огнем. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

По какой причине произошел этот пожар, материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.