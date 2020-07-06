Балкон вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске

Субботним вечером 4 июля в 19 часов 27 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Клубы дыма пожарные заметили еще на подъезде к дому. В первые минуты было установлено, что горит балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Чтобы быстро справиться с огнем, брандмейстеры развернули 30-ти метровую автолестницу и установили ее на балкон. Пожар был ликвидирован за короткое время.

В результате пожара на балконе огнем был поврежден строительный мусор на площади четыре квадратных метра. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.