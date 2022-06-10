В Карелии похвастались первым собранным урожаем грибов

Читатели «Петрозаводск говорит» прислали фотографию удачного улова с тихой охоты.

Семья отправилась на природу в поселок Кузема Кемского района. Пока глава семейства ловил рыбу, мама с сыном прогулялись по лесу и насобирали на жареху или грибной суп.

«В Куземе пошли первые грибы, да какие! Пока муж на рыбалке, мы с сыном прогулялись по лесу, и вот - красота какая!», - рассказала нашему изданию Галина Вавилина. (фото читателей)