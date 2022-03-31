В Карелии подготовят аниматоров для туризма

Карельский колледж культуры и искусств открывает курсы «Анимационные формы туризма», обучение на которых пройдет с 8 по 10 апреля. На них будут учить организовывать досуг туристов, приезжающих в регион.

Программа предлагает лекции, практические занятия, мастер-классы. Для желающих представлены несколько направлений – от создания сценариев и режиссуры анимационной программы до разработки и организации интерактивной экскурсий.

Кроме того, обучение включает в себя создание программ для людей с ограниченными возможностями, а также метидику дистанционного режима. Фото: culture.gov.karelia.ru.