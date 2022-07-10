В Карелии под асфальтом нашли человеческие останки

Шокирующая находка была сделана в населенном пункте Кутижма Пряжинского района, где ремонтируют мост.

Рабочие сняли асфальт и наткнулись на останки двух человек, передает «Столица на Онего». Местные жители говорят, что участок асфальта, где были найдены тела, ремонтировали в семидесятых годах.

Останки направят на экспертизу, чтобы установить дату захоронения. Возможно, кости принадлежат погибшим в годы Великой Отечественной войны. (фото unsplash.com, Miguel Teirlinck)