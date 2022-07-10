Автобус с призывниками попал в страшное ДТП в Архангельской области

Серьезная авария с участием автобуса, газовоза и грузовика произошла утром 10 июля на подъезде к Котласу в районе моста через Северную Двину в Архангельской области.

Очевидцы сообщили о том, что в автобусе находились призывники, сообщает паблик администрации Котласского района «ВКонтакте».

Прибывшие пожарные передали медикам одного пострадавшего из автобуса, также спасатели достали водителя газовоза. Водитель грузовика погиб на месте. По информации источника агентства ТАСС в силовых структурах, в автобусе находились 26 призывников.

Пресс-служба правительства области сообщила, что пострадавший доставлен в Котласскую Центральную районную больницу для обследования и оказания медицинской помощи. В это же учреждение направлены еще семь пассажиров.

В группе соцсети также сообщается, что в результате аварии разгерметизации емкости газовоза не произошло, угрозы взрыва не было, пожарные смыли разлитое топливо. Движение через мост оказалось заблокировано. (фото ГУ МЧС России по Архангельской области)