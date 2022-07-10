«Лада» переехала пенсионера на трассе «Кола»

Дорожное происшествие со смертельным исходом произошло на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.

Ночью 10 июля автомобиль «Лада Калина» переехал мужчину у поселка Селиваново. По сообщению 47news, 72-летний мужчина лежал на проезжей части. От полученных травм он погиб на месте.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель лодейнопольской деревни Мошкино. (фото unsplash.com, Jeshoots.com)